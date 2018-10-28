جائزة الإبداع الرياضي تنظم ورشة عمل للمتطوعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، لقاء تعريفياً، وورشة عمل للمتطوعين من مجلس دبي للشباب، ممن سيشاركون في بعض الجوانب التنظيمية لندوة دبي الدولية الـ14 للإبداع الرياضي، التي تنظمها الجائزة الرائدة التي تعد الأكبر من نوعها من حيث تعدد فئاتها وقيمة جوائزها، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع في العمل الرياضي.

وحضر اللقاء وورشة العمل ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مدير الجائزة، وحمد جاسم وأحمد السويدي من مجلس دبي للشباب، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الجائزة على دعم الشباب الرياضيين، وكذلك جميع شباب الوطن، من خلال الجوائز المخصصة للمبدعين رياضياً، أو من خلال تمكين الشباب للعمل وتولي المسؤوليات التنظيمية في بعض الفعاليات، وكذلك حرص الأمانة العامة للجائزة على التعاون مع مجلس دبي للشباب الذي يقوم بدور مهم لتمكين الشباب وزجهم في مختلف الفعاليات، لاسيما وأن شعار الدورة الـ10 للجائزة ومحور ندوة دبي الدولية الـ14 للإبداع الرياضي، هو تمكين الشباب في المجال الرياضي.

كما تم في اللقاء وورش العمل التأكيد على أن نهج الجائزة يؤكد على نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي، وتمكين الشباب والناشئين، حيث تم في الدورة الماضية التعاون مع مدرسة دبي الوطنية وإشراك عدد من طالباتها في بعض جوانب التنظيم، وكذلك تنظيم ورشة عمل لهن لزيادة خبراتهن في مجال تنظيم الفعاليات والملتقيات الرياضية.

وتم في ورش العمل تقديم شرح واف عن الجائزة، والدور الرائد الذي تقوم به لتطوير القطاع الرياضي في الدولة والوطن العربي والعالم، وكذلك عن دور ندوة الإبداع الرياضي في نشر ثقافة الإبداع الرياضي.