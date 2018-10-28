«منتخب الشاطئية» يستعد لكأس القارات بـ 4 مباريات ودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لخوض أربع تجارب دولية ودية أمام منتخبات المغرب (مباراتان)، واليابان وروسيا ضمن المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل، على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، بمشاركة ثمانية منتخبات، تمثل مختلف قارات العالم.

ويلتقي الأبيض المغرب المصنف (22) عالمياً في مواجهتين، غداً ويوم الثلاثاء المقبل، بينما يلعب الثالثة أمام نظيره الياباني (التاسع عالمياً) يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر، فيما يختتم مواجهاته الودية بلقاء روسيا 3 نوفمبر، وتُلعب المباريات بمجمع ند الشبا.

وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب البرازيل وإسبانيا ومصر.

ويفتتح أبيض الشواطئ مشواره في البطولة بلقاء شقيقه المنتخب المصري يوم 6 نوفمبر، فيما يواجه في المباراة الثانية نظيره البرازيلي يوم 7 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة منتخب إسبانيا.

- الأبيض يفتتح مشاركته في المونديال 6 نوفمبر المقبل بلقاء المنتخب المصري.