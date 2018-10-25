فوز أول للوحدة.. والشارقة يستعيد صدارة كأس اليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّق الوحدة، أول من أمس، فوزه الأول في كأس الإمارات لكرة اليد، على حساب بني ياس بنتيجة 22-21، ضمن المجموعة الأولى في الجولة السابعة من الدور التمهيدي.

في مباراة أخرى استعاد الشارقة صدارة المجموعة بفوزه على الجزيرة 22-19. واعتلى الشارقة الصدارة بـ17 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد والجزيرة في المركز الثاني، مقابل 10 نقاط للوحدة في المركز الرابع، وبني ياس أخيراً برصيد سبع نقاط.

وفرط صاحب الضيافة بني ياس بتقدمه بفارق ثلاثة أهداف خلال الدقائق الـ20 الأولى، وذلك بعد أن نجح الوحدة في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق الهدف وبنتيجة 11-10، قبل أن ينجح العنابي في الحفاظ على هذا الفارق حتى صافرة النهاية وحسم المباراة لمصلحته 22-21، وخطف الانتصار الأول في البطولة.