المصدر: دبي - الإمارات اليوم

العبدولي

أكد مصدر في الوصل لـ«الإمارات اليوم» أن المدرب حسن العبدولي سيقود الفريق أمام الأهلي المصري، في كأس زايد للأندية الأبطال المقررة 28 الجاري، حتى ولو تم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلفاً للأرجنتيني كونتيروس.

لاعب

يعاني لاعب بأحد أندية المحترفين الإحباط نتيجة جلوسه على مقاعد البدلاء، رغم الإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، وذلك لأن مدرب الفريق يرغب في الاستقرار على التشكيلة الحالية التي حقق من خلالها الفريق نتائج إيجابية.

العنزي

ظهر لاعب فريق العين، مهند العنزي، في مقطع فيديو وهو يروج للكلاسيكو السوداني، الذي سيقام في الثاني من نوفمبر المقبل في ضيافة العاصمة أبوظبي، وكشف اللاعب خلال الفيديو عن تشجيعه لفريق الهلال على حساب المريخ.