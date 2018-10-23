المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عوانة

تأكد غياب لاعب بني ياس، فواز عوانة، عن مباراة الشارقة، الجمعة المقبلة، في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، بعد أن عاودته الإصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه الأخيرة مع الإمارات، والتي خرج بسببها في الشوط الأول.

تطبيق

أطلق العين تطبيقه الإلكتروني، لربط الجماهير بالموقع الرسمي، للحصول على الأخبار ومواعيد المباريات وشراء التذاكر. يذكر أن التطبيق يضم شركات النادي الثلاث: (كرة القدم، الألعاب الجماعية والفردية، والاستثمار).

استقالة

أعلن منسق جمهور الوصل، سعد الحتاوي، عن تقدمه بالاستقالة من منصبه، من خلال تغريدة نشرها في «تويتر»، بعدما دخل في نقاش مع عدد من المغردين الوصلاويين، عقب الخسارة من النصر، واعتذر عن أي تقصير من جانبه.