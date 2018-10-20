شباب الأهلي في مهمة تأكيد الصدارة بكأس اليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسعى فريق شباب الأهلي في لقاء الظفرة اليوم، إلى تأكيد صدارته للمجموعة الثانية في كأس الإمارات لكرة اليد، ضمن ثانية جولات الدور الثاني من الدور التمهيدي للبطولة التي تشهد أيضاً حلول الوصل ضيفاً على العين في مباراة يسعى من خلالها الإمبراطور الوصيف إلى مواصلة ملاحقة الصدارة، وينشدها الزعيم العيناوي بطموح اقتناص المركز الثاني.

ويدافع شباب الأهلي اليوم عن مركزه الأول الذي حققه في ختام الدور الأول، حيث يتصدر بـ11 نقطة، يقابلها طموحات مشروعة للظفرة لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، ولرد اعتبار خسارته أمام شباب الأهلي في افتتاح الدور الأول «15-27».