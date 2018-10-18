«أبيض الشاطئية» يلاقي مصر في افتتاح بطولة القارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية جدول مباريات البطولة التي تقام من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات. ويستهل الأبيض مشواره بمواجهة مصر الساعة 5:30 من مساء يوم الافتتاح.

وفي مباريات الافتتاح يلتقي البرازيل بطل العالم وحامل اللقب مع إسبانيا بطلة أوروبا في 4:15، كما يواجه منتخب تاهيتي نظيره الروسي عند الساعة 6:45، وتلتقي الولايات المتحدة الأميركية مع منتخب إيران في الساعة الثامنة مساء.

وتستمر المنافسات 7 نوفمبر حيث يلتقي منتخب مصر مع البرازيل، كما يلتقي منتخب إسبانيا مع الإمارات، وتلعب روسيا مع أميركا، وتاهيتي مع إيران.

وينتهي دور المجموعات في 8 نوفمبر، بلقاء تاهيتي مع أميركا، ومصر مع إسبانيا، والأبيض مع البرازيل، وإيران مع روسيا.

أما منافسات نصف النهائي فتقام في 9 نوفمبر، والختام في 10 منه.