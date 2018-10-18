الشارقة ينفرد بصدارة كأس اليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضرب الشارقة بفوزه على مضيفه النصر «31-24» أول من أمس، في افتتاح الدور الثاني من الدور التمهيدي ضمن «كأس الإمارات» لكرة اليد، عصفورين بحجر واحد، أولهما الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، ثم فض الشراكة مع العميد، والانفراد بصدارة المجموعة الثانية.

وشهدت الجولة، مواصلة الجزيرة ملاحقة فرق الصدارة بعد فوزه على الوحدة بنتيجة «25-22». وبات «الملك» يقبض على الصدارة بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر، فيما عزز الجزيرة مركزه الثالث في النقطة 11، أمّا الوحدة فحل رابعاً بست نقاط، وبني ياس المرتاح خامساً بأربع.

وفرط النصر في فرصة تقدمه مع منتصف الشوط الأول بفارق هدف وبنتيجة «11-10»، بعد أن نجح الشارقة في العودة بالنتيجة وإنهاء هذا الشوط متقدماً بفارق الهدفين «16-14»، قبل أن يكمل الملك مهمة توسيع الفارق في الشوط الثاني، منهياً المباراة بفوزٍ عريض بفارق سبعة أهداف وبنتيجة «31-24».