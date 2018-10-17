11 مدرباً يشاركون في دورة تدريبية تخصصية لمجلس دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس دبي الرياضي بقاعة ميدان الابتكار في مقره بحي دبي للتصميم، دورة تدريبية تخصصية في مجال البرمجة والمتابعة والإعداد البدني الحديث في كرة القدم المحترفة.

وشارك فيها 11 مدرباً من مختلف شركات كرة القدم بأندية دبي، جاء في مقدمتهم محمد أحمد جالبوت، مدرب الفريق الأول لشباب الأهلي، كما حضر مدربون مواطنون من الوصل، وحتا، والنصر. واستمرت الدورة على مدار ثلاثة أيام، وتم خلالها تقديم محاضرة عن موضوع المجهودات الحاسمة في ميدان كرة القدم، متضمنة أمثلة من كأس العالم 2018، وتمت تحت إشراف المحاضر د.فؤاد الفتايتي. ويمتد البرنامج على مدار الموسم الرياضي الحالي، حيث يتضمن تقديم دورة أخرى في ديسمبر، فيما تقام الثالثة والرابعة في العام المقبل.