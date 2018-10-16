إطلاق شعار «عام زايد» على كأس العرب للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الشطرنج إطلاق شعار «عام زايد» على كأس بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر المقبلين، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد رئيس الاتحاد المستشار الدكتور سرحان المعيني، أن «إطلاق اسم (عام زايد) على كأس العرب الذي تستضيفه الإمارات، سيكون مميزاً، لأنها البطولة الأولى بعد قرار الاتحاد الدولي بتأهل بطل العرب فيها إلى بطولة العالم، كما أن البطولة في توقيت يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ويوم الشهيد».