فتح باب التسجيل لـ «خاتمة جولات الشراعية 43 قدماً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، سباق الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019 وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن بدء إجراءات التسجيل للمشاركة في السباق اعتباراً من اليوم، حيث يستمر التسجيل للمشاركة حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس المقبل موعد إغلاق باب التسجيل، وإعلان قائمة القوارب المشاركة في الحدث.

ودعت اللجنة المنظمة للسباق جميع الملاك والنواخذة الراغبين في المشاركة في السباق استكمال إجراءات التسجيل.