الإمارات تفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي للشطرنج لدورة جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعادت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للشطرنج انتخاب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيساً لدورة جديدة 2018 - 2022 وفور الإعلان عن فوزالشيخ سلطان بالرئاسة لدورة انتخابية جديدة، تلقى برقية تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، أركادي دفوركوفيتش، ومن رؤساء الاتحاد الوطنية الآسيوية، وقيادات الحركة الرياضية، مثمنين جهوده للارتقاء باللعبة في القارة الصفراء.

وأسفرت الانتخابات عن فوز قائمة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس للاتحاد الآسيوي، وضمت القائمة كلاً من: بهارات سينغ (الهند) لمنصب نائب الرئيس التنفيذي، وأبيجال تيان شودنجي (الصين) لمنصب نائب الرئيس، وهشام الطاهر (الإمارات) لمنصب الأمين العام، وكاستو أبوندو(الفلبين) لمنصب الأمين المالي.