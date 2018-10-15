المرزوقي يهدي الإمارات أول ميدالية في تاريخ «أولمبياد الشباب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح فارس المنتخب الوطني، عمر عبدالعزيز المرزوقي، في حصد أول ميدالية أولمبية باسم الإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب، إذ اقتنص فضية المركز الثاني لفئة قفز الحواجز بالدورة الأولمبية الثالثة للشباب، المقامة حالياً في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، التي تختتم الخميس المقبل بمشاركة 4000 رياضي من 206 دول.

وتوّج الإيطالي كياكومو بالميدالية الذهبية، فيما حصل الهندوراسي بدرو أسبينوسا على الميدالية البرونزية.

وأهدى الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، الإنجاز الأول من نوعه إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، مؤكداً أن الوطن يستحق دائما الأفضل والعمل على تعزيز مكانته الرياضية بصورة مستمرة، من خلال حصد الألقاب والميداليات الملوّنة، وأفضل النتائج التي تلبي طموحات قيادتنا الغالية.

وأشارالمرزوقي إلى أن المنافسة لم تكن سهلة، إذ شارك 30 فارساً من 30 دولة مختلفة من أصحاب المستويات المميزة في رياضة قفز الحواجز، وقال: «الضغط كان كبيراً على جميع المشاركين، نظراً إلى صعوبة نظام السباق الذي يعتمد على عنصري السرعة والوقت، ومعظم الفرسان جاءوا من مدارس رائدة في تلك اللعبة، ما أعطى المسابقة طابعاً قوياً نال إعجاب كل الموجودين في المضمار، وبعد أن بذلت قصارى جهدي في مسابقة الفرق لم يحالفني الحظ في التتويج في تلك المسابقة، لكني تمكنت من الظفر بالميدالية الفضية الأولى في تاريخ مشاركة الإمارات في هذا المحفل الأولمبي على مستوى الشباب، واعتبرها مجرد بداية لما هو قادم من استحقاقات، وهدفي الآن ينصب على تحقيق إنجاز آخر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في المستقبل القريب، من أجل إضافة إنجاز جديد باسم قفز الحواجز الإماراتية».

كما أعرب مدرب منتخبنا الوطني لقفز الحواجز، عبدالعزيز المرزوقي، عن سعادته بالإنجاز الأول للإمارات الذي تحقق عن طريق قفز الحواجز، مشيراً إلى أن عمر المرزوقي يعدّ أصغر فارس مشارك في مسابقات اللعبة، وقال: «أبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز الفريد الذي حققه الفارس الموهوب الشاب عمر عبدالعزيز المرزوقي، أصغر فارس في منافسات اللعبة، وثاني أصغر رياضي بصورة عامة على مستوى الدورة الثالثة لأولمبياد الشباب في بوينس آيرس، وقد عكس المرزوقي قوة مستواه وموهبته بين كل المشاركين من مختلف دول العالم، حيث إنه تصدر منافسة الفردي معظم فترات السباق، لكن نجح الفارس الإيطالي في حصد ذهبية المركز الأول، لأنه شارك في السباق متأخراً، وكانت فرصته أفضل، وفي النهاية توّجت جهودنا بميدالية نهديها لدولتنا الحبيبة، التي لم تبخل علينا وتساندنا في كل محفل واستحقاق رياضي».

وأشار المرزوقي إلى أن التواجد في ثاني أقوى بطولة على الصعيد الأولمبي بالنسبة للأعمار الشابة وتحقيق إنجاز بهذا الحجم، يبرهن على وجود موهبة حقيقية لدى الفارس الصغير، الذي نعول عليه كثيراً خلال المرحلة المقبلة، وأضاف: «لاشك أننا اكتسبنا خبرات فريدة من نوعها توّجت في نهاية الأمر بميدالية ملوّنة لبعثتنا الرياضية، ونجحنا كذلك في رفع علم الدولة على منصّات التتويج أمام كل المشاركين بالحدث».

دعم واهتمام القيادة

أكّد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، حميد القطامي، أن الإنجاز الأولمبي الذي تحقق في أولمبياد بوينس آيرس، يعدّ ثمرة دعم واهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها على الصعد كافة، وقال: «نهنئ أنفسنا وقيادتنا الحكيمة بهذا التتويج في واحد من أقوى المحافل الأولمبية الرياضية، نظراً إلى عدد المشاركين من الرياضيين من مختلف دول العالم، الذين يعتبرون كوكبة من أفضل الرياضيين في الألعاب المدرجة بالدورة، ولكن دائماً ما تظهر إرادة وموهبة أبناء الإمارات في المحافل الكبرى، ورغبتهم في تمثيل دولتهم بالصورة المشرفة، ونطمح إلى أن تكون هذه الميدالية الأولمبية انطلاقة جديدة لأبنائنا في الدورات الأولمبية المختلفة، لأن الإمارات تستحق الأفضل دائماً في كل القطاعات والمجالات».

جهود مخلصة

ثمّن مدير وفد الإمارات المشارك في البطولة، أحمد الطيب، إنجاز الفارس عمر المرزوقي، مؤكداً أن الميدالية الأولمبية الثالثة على المستوى الأولمبي، بشكل عام، جاءت نتاج جهود مخلصة من كل أعضاء البعثة، وتنسيق كامل بين الجميع للخروج بالصورة المشرفة، وقال: «لابد أن أشيد في هذه المناسبة بالتزام كل الرياضيين وحرصهم على تمثيل بلادهم بشكل مشرّف، فهم دائماً كما عهدناهم خير سفراء للوطن وللرياضة الإماراتية في كل المحافل، وهذا الإنجاز اعتبره قيمة كبيرة جداً لمن يعرف حجم الجهود المبذولة، والسعي وراء تحقيق إنجاز باسم الدولة، ولا يسعني كذلك إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل وفود الدول العربية، التي بادرت في تقديم التهنئة لنا، وأيضاً مختلف الرياضيين من الدول الأخرى، الذين حرصوا على تهنئة الفارس عمر المرزوقي، والإشادة بمستواه المميز خلال منافسات الفردي بمسابقة قفز الحواجز».