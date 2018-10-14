الرميثي: 800 مليون درهم كلفة استضافة كأس آسيا 2019

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية الـ16 التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، اللواء محمد حلفان الرميثي، بضرورة تكاتف الجميع خلف المنتخب الوطني، حتى يمكنه تحقيق طموحات الجماهير الإماراتية والشارع الكروي في هذه البطولة، مشيراً إلى أهمية الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، لحشد الجماهير بمختلف انتماءاته من مواطنين ومقيمين خلف الفريق.

جاء ذلك خلال الندوة المفتوحة التي أقامتها الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة، أول من أمس، مع رجال الإعلام بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بحضور اللواء محمد خلفان الرميثي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير بطولة كأس آسيا، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وحشد كبير من رجال الإعلام بمختلف الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعة و«السوشيال ميديا».

وأعلن الرميثي أن تكاليف استضافة بطولة الأمم الآسيوية الـ16 بلغت 800 مليون درهم، شاملة البنية التحتية، خصوصاً المتعلقة بإنشاء ملاعب جديدة، وتطوير بعض الملاعب القديمة الخاصة ببعض الأندية في أبوظبي ودبي والشارقة.

وقال إن وسائل الإعلام لها دور كبير في مساندة المنتخب الوطني في هذه البطولة، التي نسعى للفوز بها رغم صعوبة المنافسة من منتخبات قوية وعريقة في كرة القدم، مشيراً إلى أن دور وسائل الإعلام هو القيام بعمل كبير لحشد الجماهير من مواطنين ومقيمين، والترويج للبطولة من خلال الخطط والمبادرات التي أعدت لهذا الغرض، وسيكون لوسائل الإعلام الدور الأبرز في تنفيذها.

وأكد الرميثي أن الجميع يقدر قلق الشارع الكروي من المستوى الفني للمنتخب الوطني في الوقت الحالي، قبل انطلاق البطولة، بما لا يزيد على 80 يوماً، وقال «نحن نقرّ بالفعل بأن هناك أخطاء، وكان من الطبيعي أن توجد انتقادات للجهاز الفني ولاتحاد الكرة، لكن ما علينا هو الآن الوقوف خلف الفريق والجهاز الفني واتحاد الكرة، ويكون الحساب في نهاية البطولة، بحيث نركز على الإيجابيات، وأدعو الجميع هنا إلى دعم الفريق وتوجيه رسالة للاعبين بأن منتخب الإمارات هو الأفضل في آسيا، وعليهم التعامل مع البطولة من هذا المنطلق».

وكشف الرميثي عن عقد لقاء للهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة مع الجهاز الفني واللاعبين، بحضور وسائل الإعلام في نوفمبر المقبل، من أجل تقديم كل وسائل الدعم للفريق، بالإضافة إلى لقاءات مهمة لكبار المسؤولين في الدولة مع الجهاز الفني واللاعبين لرفع معنوياتهم، وستعقد هذه اللقاءات قبل انطلاق البطولة بشهر كامل.

وقال «هناك أيضاً مقترح بتشكيل لجنة من رؤساء روابط الأندية من أجل توحيد الصفوف، وطرح آليات محددة لوسائل التشجيع والكيفية، وأقترح أيضاً على اتحاد الكرة تخفيض القيمة الآلية لتذاكر المباريات، بالإضافة إلى تنفيذ المقترح الخاص بإنشاء مركز إعلامي يضم كل وسائل الإعلام المتنوعة من الآن، وتكون مهمته بث كل أخبار البطولة، وتهيئة الرأي العام لها وتوجيه رسالة بضرورة وقوف الجماهير خلف المنتخب».

بن غليطة: قادرون على انتزاع كأس آسيا

قال رئيس اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة، إن المنتخب الوطني قادر على الفوز ببطولة كأس أمم آسيا، في ظل تمتعه بسلاحي الأرض والجمهور، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

وأضاف «نسعى لتحقيق طموحات الجماهير الإماراتية والعربية المقيمة بالوصول إلى نهائي البطولة وانتزاع اللقب، ونحن لدينا تفاؤل كبير بإمكانية وقدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق هذا الهدف».

وأشار بن غليطة إلى أن الرسالة التي سيوجهها الجميع للاعبي المنتخب قبل البطولة، هي «كلنا معكم»، وسيكون هذا هو شعارنا جميعاً، والذي سنرفعه من الآن حتى نهاية البطولة.

وأبدى رئيس اتحاد الكرة ثقته الكبيرة بالجهاز الفني ولاعبي الفريق، على الرغم من وجود بعض الأخطاء التي يمكن معالجتها قبل انطلاق البطولة، حتى يصل الفريق إلى أفضل مستوى ممكن يستطيع به مقارعة المنتخبات الآسيوية المنافسة، وكل ما نطلبه من الجميع الآن هو نسيان كل شيء، إلا أمراً واحداً، هو التكاتف خلف الفريق ودعمه بكل الوسائل الممكنة.

وكشف مروان بن غليطة عن إعداد مشروع لدى اتحاد الكرة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، من أجل التأهل لكأس العالم 2022، وسيبدأ تنفيذ هذا المشروع من العام الجاري وفق خطة علمية مدروسة، مؤكداً أن المشروع يقوم على الاستفادة من اللاعبين الذين تم السماح لهم بالمشاركة في المسابقات المحلية، وقال «سيتم انتقاء أفضل هذه العناصر من اللاعبين الموهوبين، وضمهم إلى المنتخب الوطني، وعمل برنامج إعداد مدروس لهم، يستمر حتى انطلاق تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022».