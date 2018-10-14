ربع نهائي كأس السلة ينطلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستكمل، مساء اليوم، مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، بإقامة أربع مباريات في ربع النهائي، المقام بنظام خروج المغلوب، تنطلق بلقاء الوصل وبني ياس الذي سيقام على صالة نادي أبوظبي، ثم مباراة أخرى تشهدها صالة شباب الأهلي وتجمع النصر بالبطائح، في حين يقابل شباب الأهلي الظفرة على صالة الجزيرة، ويسدل الستار بلقاء صالة بني ياس الذي سيجمع الشارقة مع الجزيرة.

وحجزت الفرق مقاعدها من خلال مراكزها في الدور التمهيدي، فقد تصدر شباب الأهلي والشارقة مجموعتيهما الأولى والثانية، وعادت الوصافة لفريقي النصر والوصل، وحلّ ثالثاً في كلتا المجموعتين بني ياس والبطائح، في حين عادت آخر بطاقتين للجزيرة والظفرة.