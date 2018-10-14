روبرتو كارلوس يحفّز الجماهير لحضور مونديال الأندية «الإمارات 2018»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

دعا النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس، الجماهير لحضور مباريات بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، التي تقام في ديسمبر المقبل، وتجري منافساتها على استاد مدينة زايد بأبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.

جاء ذلك خلال لقائه مع وسائل الإعلام، أمس، بفندق ياس مول في أبوظبي، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الإمارات للترويج للبطولة.

ويعدّ روبرتو كارلوس أحد أشهر المدافعين في تاريخ منتخب البرازيل، وشارك في 800 مباراة طوال مسيرته، لعب خلالها مع نخبة الأندية العالمية، أبرزها ريال مدريد الإسباني.

وأكد في تصريحات صحافية أن البطولة التي تقام بين 12 و22 ديسمبر المقبل، تمثل فرصة رائعة لجماهير الكرة حول العالم، لمتابعة كوكبة من أفضل اللاعبين والأندية.

وتابع: «تمتلك الإمارات بنية رياضية تحتية متطورة، وستجري المنافسات على ملعبين من أفضل ملاعب العالم.

وأضاف: حقّقت الفوز بكأس البطولة مرتين من قبل، وأدرك تماماً قيمة مثل هذه البطولات بالنسبة إلى اللاعبين والجمهور، ويجسد هذا الحدث الفريد قمة المنافسات العالمية بين الأندية، ويسعى الجميع فيها إلى تقديم أفضل ما لديهم، وخصوصاً ريال مدريد، حامل اللقب الذي يضع نصب عينيه الفوز بها مجدداً، غير أنه سيواجه بلاشك منافسة قوية من أبطال القارات الأخرى الذين يسعون إلى تحقيق اللقب.

في المقابل، قال ممثل اللجنة المحلية المنظمة للحدث، خلف الواحدي «يدرك كبار نجوم الكرة أمثال روبرتو كارلوس، أهمية البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية، ووجوده في الإمارات أكبر ترويج للبطولة، من خلال الزيارات العديدة التي قام بها لأماكن سياحية وثقافية بالعاصمة أبوظبي، أبرزها متحف اللوفر، أحد أهم المعالم الثقافية بالعاصمة.

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ديسمبر المقبل موعد انطلاق مونديال الإمارات للأندية، الذي يستمر حتى 22 من الشهر نفسه.