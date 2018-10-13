شباب الأهلي والوصل في صراع على صدارة كأس اليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحلّ الوصل، عصر اليوم، ضيفاً على شباب الأهلي في حوار قوي على صدارة كأس الإمارات لكرة اليد، ضمن الجولة الختامية من تصفيات المجموعة الثانية، كما يخوض العين مباراة قوية أمام الظفرة.

وينشد الوصل العودة من أرض القلعة الحمراء بفوز يؤكد أحقيته بصدارته الحالية لفرق المجموعة والارتقاء إلى النقطة التاسعة، إلا أن مهمته لن تكون سهلة في ظل طموحات مشروعة لأصحاب الضيافة.

وتعتبر مباراة اليوم الاختبار الحقيقي للوصل، عقب فوزه في الجولة الأولى على العين 23-20، قبل أن يفوز على الظفرة في ثاني جولات الدور الأول بواقع 26-10.

على الطرف الآخر، يتطلع شباب الأهلي لمواصلة نتائجه، في ظل وجود مجموعة متجانسة من لاعبيه أصحاب الخبرات إلى جانب المحترف التونسي سليم الهدوي.