لجنة دوري المحترفين مرشحة لجائزة أفضل دوري متطور في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنظمة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية، أمس، ترشيح لجنة دوري المحترفين لجائزة أفضل دوري في القارة، ضمن الاتحادات المتطورة.

واختير دوري الخليج العربي ضمن أفضل 10 بطولات للدوري في القارة، في قائمة ضمت عدداً من أعرق المسابقات المحلية في آسيا من دول كاليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وأستراليا والصين وتايلاند وأوزبكستان.

وذكرت لجنة دوري المحترفين في بيان، أمس: «تم تقييم المرشحين في 11 جانباً، من ضمنها الإدارة، الأداء المالي، المسابقات، التسويق والترويج والإعلام والاتصال، وركزت نتائج التقييم على الجوانب الإدارية والتنظيمية بصورة أكبر من الجانب الفني للدوري».

وأضافت «سيُكشف لاحقاً عن قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين عن كل فئة، بحيث تتم دعوتهم لحضور حفل جوائز مؤسسة صناعة الرياضة في آسيا 2018، والذي يقام في بانكوك يومي 19 و20 نوفمبر المقبل».

وكانت لجنة دوري المحترفين قد فازت بجائزة أفضل منظمة كرة قدم، معترف بها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن مسابقة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية العام الماضي.

أبوظبي - الإمارات اليوم