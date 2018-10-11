«الأولمبي» يواجه مصر ودياً غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم أولى مبارياته الودية أمام نظيره المصري، في السادسة والنصف مساء غد، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن معسكره الداخلي المقام في دبي، حيث المحطة الأولى من محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي ستنطلق مارس المقبل.

ويعوّل الجهاز الفني للأبيض الأولمبي على تحقيق مجموعة من الأهداف المرجوّة من اللقاء، أهمها تجربة اللاعبين المنضمين حديثاً لقوام المنتخب، ومدى قدرتهم على تنفيذ خطة وأسلوب اللعب، والترابط بين الخطوط خلال أحداث المباراة، وكيفية بناء وإنهاء الهجمات، ومعالجة السلبيات التي ستحدث خلال المباراة إن وجدت، والعمل على تفاديها في التدريبات التي ستسبق الودية الثانية التي ستجمعهما الإثنين المقبل.