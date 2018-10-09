بطل «السباق إلى دبي» يقدم تدريباً خاصاً لهواة الغولف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بطولة جولة موانئ دبي العالمية انضمام شركة زيوريخ إنترناشيونال لايف، الرائدة في مجال التأمين، راعياً رسمياً، لتمنح عشاق الغولف في دبي فرصة مميزة من خلال تقديم جلسة تدريب غولف خاصة لـ10 لاعبين هواة، مع الإنجليزي تومي فليتوود، بطل الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، ضمن فعاليات البطولة التي تقام في نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتستضيف شركة زيوريخ جلسة تدريب الغولف الخاصة في معهد أداء الجولة الأوروبية المرموقة يوم 14 نوفمبر المقبل، قبل يوم واحد من تجمع أفضل 60 لاعباً، للوجود في دبي على ملعب الأرض الشهير في البطولة الحصرية بجوائز مالية الأضخم من نوعها على مستوى العالم.