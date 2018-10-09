المصدر: دبي - الإمارات اليوم

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بث اتحاد كرة القدم، على موقعه عبر «تويتر»، جدية قضاة الملاعب في التدريبات التي أقيمت على ملعب ذياب عوانة في دبي، استعداداًَ لإدارة مباريات الجولة المقبلة من كأس الخليج العربي، المقررة اليوم وغداً.

التزام

مازح مدرب الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، الصحافيين، قبل المؤتمر الصحافي الخاص بمباراته مع شباب الأهلي، وقال إنه حضر قبل المؤتمر بدقيقتين، خصوصاً أن الصحافيين اشتكوا تأخره الدائم في جميع المؤتمرات الصحافية، منذ بداية الموسم.

جلال

بدأ لاعب النصر، خالد جلال، تدريباته البدنية مع الفريق، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي، ومنعته نحو ستة أشهر من الوجود مع فريقه، ومن المنتظر أن يبدأ اللعب تدريجياً مع استئناف مباريات الدوري.