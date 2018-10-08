«براق 33» بطل سباق دبي للشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج القارب «براق 33» لمالكه الفريق مصبح راشد الفتان، وبقيادة النوخذة راشد محمد راشد الرميثي، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2018-2019)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس.

وشارك في السباق 106 قوارب، ونجح القارب «براق 33» في الوصول أولاً إلى خط النهاية متقدماً على القارب «زلزال 170»، لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، الذي كان منافساً شرساً على اللقب في كل المراحل، وانطلق بالقرب من «براق 33» الذي كسب الرهان في النهاية وتوّج بطلاً. وقريباً من ثنائي القمة كان بطل الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي القارب «الوصف 127»، لمالكه النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش، يمضي بثبات نحو خط النهاية، حيث نجح في الحصول على المركز الثالث، والذي مكنه من المحافظة على صدارة الترتيب العام لبطولة دبي 2018-2019، ليصبح على مقربة من التتويج بناموس الترتيب العام قبل الجولة الختامية المقررة يوم 20 الجاري.