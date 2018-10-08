الكشف عن شعار وكأس طواف الإمارات للدراجات اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعقد اللجنة المنظمة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية مؤتمراً صحافياً في الـ6:30 من مساء اليوم، للكشف عن شعار وكأس الطواف.

ويتحدّث في المؤتمر الصحافي كل من، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، عارف العواني، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى علي الحزامي، ورئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، والمدير العام لشركة أودي للسيارات، علي النابودة.

كما سيتم، خلال المؤتمر الصحافي، الإعلان عن موعد انطلاق منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية، الذي ينطلق للمرة الأولى في 2019.