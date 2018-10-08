المازمي تحمل علم الإمارات في افتتاح أولمبياد الشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت لاعبة المنتخب الوطني، لطيفة المازمي، شرف حمل علم الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والذي أقيم مساء أول من أمس بمشاركة ما يقرب من 4000 رياضي يمثلون 206 دول حول العالم، وسيتنافسون في 28 رياضة.

وجاء حفل افتتاح الدورة مختلفاً هذه المرة، على مستوى كل الألعاب الأولمبية عبر التاريخ الرياضي في العالم، إذ أقيم في أحد أهم الشوارع في العاصمة الأرجنتينية بالقرب من «مسلة» بوينس آيرس، بدلاً من تنظيم الافتتاح في الملاعب الرياضية.

وتشارك الإمارات في منافسات الدورة التي تقام خلال الفترة من (6 - 18) الجاري من خلال وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي يتألف من 17 رياضياً، من بينهم سبعة لاعبين ولاعبات في خمس رياضات مختلفة.