الاتحاد العربي يعلن تخصيص مساعدات مالية للنجوم العرب السابقين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، أن الاتحاد العربي على استعداد للإسهام في تخصيص عائدات مالية للنجوم العرب السابقين، الذين يعانون أزمات مالية أو صحية. وأشار آل الشيخ، في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية، إلى أن الأمانة العامة للاتحاد العربي ستبدأ - من الآن - تلقي طلبات النجوم العرب السابقين، الذين هم بحاجة إلى مساعدات من أي نوع، والبدء في تقديمها على الفور. وأوضح أن «دور الاتحاد العربي ليس قاصراً على إقامة المنافسات الرياضية فقط، لكن يمتد دوره إلى الجوانب الإنسانية، على اعتبار أن هؤلاء النجوم السابقين قدموا عطاءات كبيرة لكرة القدم العربية، وقد جاء الدور على المسؤولين عن الرياضة العربية ليردوا جزءاً من ما قدموه للعبة».