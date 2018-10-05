ارتفاع أعداد اللاعبين من الشرق الأوسط في «الأولمبياد الخاص العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف المكتب التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي، خلال اجتماعاته المنعقدة منذ بداية أكتوبر الجاري بالعاصمة الأميركية واشنطن، إلى أن حركة الأولمبياد الخاص تتمتع اليوم بالتحاق أكثر من ستة ملايين لاعب بها، وكان لافتاً فيها زيادة ملحوظة وكبيرة في أعداد اللاعبين القادمين من الشرق الأوسط.

وناقش الاجتماع كذلك البطولة العالمية الكبرى، التي ستقام في ضيافة أبوظبي العام المقبل، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الألعاب العالمية، وستقام من 14 حتى 21 مارس المقبل، بمشاركة 174 دولة، يمثلها 7000 لاعب ولاعبة، في 22 رياضة أولمبية.

واستعرض الاجتماع التقرير الشامل لعام 2017، الذي أشار إلى أن عدد البرامج المشاركة في الأولمبياد الخاص حول العالم وصل إلى 225 برنامجاً في 174 دولة حول العالم.