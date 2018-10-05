المنتخب يفوز على السودان في «أولمبياد الشطرنج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّق منتخب الإمارات للشطرنج فوزاً مستحقاً وثميناً، ضمن الأولمبياد العالمي للشطرنج، المقام حالياً بمدينة بتومي الجورجية، وجاء على حساب السودان بنتيجة 3.5 نقاط لنصف نقطة. وفاز عمر نعمان على أبوبكر تاج السر، في حين تعادل جاسم الحوار مع سمير نادر، وفاز عمران الحوسني على فيصل محمد، فيما فاز عمار السدراني على خالد الأمين. ورفع المنتخب رصيده إلى تسع نقاط، ويلتقي في الجولة الـ10 المنتخب السوري. ويتصدر عمران الحوسني قائمة لاعبي المنتخب الأكثر حصولاً على النقاط، حيث سجل 5.5 نقاط، يليه عمر نعمان 4.5 نقاط، وجاسم الحوار 3.5 نقاط، وإبراهيم سلطان 2.5 نقطة، وعمار السدراني نقطتين.