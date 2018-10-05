«فيرست سكيورتي» أقوى فريق سباحة بين العمال في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج فريق شركة فيرست سيكيورتي غروب بلقب بطولة السباحة التي أقيمت في مسبح نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، ضمن منافسات الدورة الرياضية العمالية الثانية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي. وشارك في البطولة 30 سباحاً من ست شركات، تنافسوا لمسافة 50 متراً، وقام بإدارة المنافسات حكام معتمدون من اتحاد الإمارات للسباحة، وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من قبل ممثلي مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال وبلدية دبي. وتستمر فعاليات النسخة الثانية حتى التاسع من نوفمبر المقبل، حيث تقام بطولة شد الحبل في ملاعب شركة دلسكو، والتي ستكون خاتمة فعالية الدورة الرياضية التي تضمنت رياضات عديدة، أبرزها كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والسباحة والريشة الطائرة وألعاب أخرى.