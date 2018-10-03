المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصريح

رفض لاعب أجنبي، في أحد أندية الدوري، الحديث مع وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن المنسق الإعلامي طلب منه عدم الحديث باللغة الإنجليزية، بداعي عدم قيام الإعلاميين بترجمة حديثه بصورة خاطئة، ليكتفي بالإسبانية أو البرتغالية.

كيروش

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي قد دخل في مفاوضات مع المدرب، البرتغالي كارلوس كيروش، لتولي مهمة تدريب الفريق عقب نهاية الجولة الخامسة من البطولة.

انتقاد

انتقد مترجم أحد مدربي أندية دوري الخليج العربي بعض ممثلي وسائل الإعلام، بسبب توجيه أسئلة غير لائقة - على حد تعبيره - إلى المدرب، مشيراً إلى أن الأخير بدا غاضباً وغير راضٍ عن نوعية الأسئلة التي يتم توجيهها إليه.