17 رياضياً يمثلون الرياضة الإماراتية في أولمبياد الشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك الرياضة الإماراتية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، خلال الفترة من 6 إلى 18 أكتوبر الجاري، من خلال وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي يتألف من 17 رياضياً من بينهم سبعة لاعبين ولاعبات في خمس رياضات مختلفة.

ويترأس وفدنا المشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، طلال الشنقيطي.

ويشارك رياضيونا في خمس ألعاب مختلفة، هي: الفروسية عن طريق الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي بمسابقة قفز الحواجز، ومحمد عادل الهاجري وريما محمد الحلو في رياضة الغولف، ولطيفة المازمي في الرماية مسابقة 10 متر بندقية، وسارة العامري في الكاراتيه وزن 59 كغم، كما يشارك في رفع الأثقال الشيخ محمد بن منتصر القاسمي، ومي المدني.