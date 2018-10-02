3 أيام على غلق التسجيل بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل مجلس دبي الرياضي استلام طلبات التسجيل للنسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بالمجلس برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياتها من 16 إلى 30 أكتوبر المقبل. ويتبقى على موعد غلق باب التسجيل في الدورة ثلاثة أيام فقط، حيث حددت اللجنة المنظمة بعد غدٍ موعداً أخيراً لاستلام ملفات تسجيل الفرق والأفراد من منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.duabisc.ae.