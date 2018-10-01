منتخب الشطرنج يتقدم إلى المركز 75 في الأولمبياد العالمي بجورجيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح المنتخب الوطني للرجال في تحقيق ظهور قوي بمنافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 43، المقام حالياً بمدينة بتومي ويستمر حتى يوم 6 الجاري، بمشاركة 189 دولة، حيث سجل منتخبنا 10 نقاط في خمس جولات، وتقدم لاعب المنتخب عمران الحوسني الذي سجل ثلاث نقاط بعد الجولة الخامسة، فيما أحرز إبراهيم سلطان 2.5 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، وعمر نعمان نقطتين بالفوز في مباراة والتعادل في مباراتين، وجاسم الحوار 1.5 نقطة، من التعادل في 3 مباريات.

وكان المنتخب قد فاز في الجولة الخامسة أمام منتخب دولة اندروا، ووصل إلى المركز 75 من بين 150 دولة مشاركة في مسابقات الرجال.

وسجل منتخب السيدات 9.5 نقاط، في خمس جولات، وضعته في المركز 61 من بين 145 دولة مشاركة في مسابقات السيدات.