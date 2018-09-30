المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي «يو إف سي جيم الشرق الأوسط»، إطلاق برنامج (يو إف سي جيم) لرياضة الجوجيتسو في الشرق الأوسط، حيث سيتم تطبيقه في الإمارات، ومملكة البحرين ومصر وسلطنة عُمان والكويت ولبنان.

وأقيمت احتفالية إطلاق البرنامج الجديد في مقر نادي «يو إف سي جيم» بدبي، وحضره المدير العالمي لبرنامج جوجيتسو البرازيل، موريسيو ماريانو، بجانب مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة في مجلس دبي الرياضي غازي سبيل المدني، والرئيس التنفيذي بـ«يو إف سي جيم الشرق الأوسط» حمد الساير.

وعلى هامش الاحتفالية، أعلن أيضاً اختيار النادي، شريكاً معتمداً من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ليعدّ واحداً من الأندية الثلاث الخاصة المعتمدة في الدولة، والذي يوفر لطلابه فرصة المشاركة في المنافسات المحلية.

وكشف النادي أنه سيتم اختيار خمسة أطفال معوزين تراوح أعمارهم بين سبع وتسع سنوات من الإمارات وسلطنة عُمان ومصر والبحرين، للمشاركة في برنامج الجوجيتسو للشباب، بهدف حثهم على ممارسة الرياضة، وتحسين الصحة واللياقة البدنية.