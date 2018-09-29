زوارق «الفيكتوري تيم» جاهزة لـ «سوبر بوت إنترناشيونال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهت زوارق الفيكتوري استعداداتها للمشاركة في السباق الرئيس للفئة الأولى من النسخة 38 لمنافسات «سوبر بوت إنترناشيونال» في ولاية فلوريدا الأميركية غداً.

وأكد بطلا الفيكتوري تيم سالم العديدي، وعيسى آل علي جاهزيتهما للتحدي على الشواطئ الأميركية. ويسعى الفيكتوري، إلى تحقيق إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازاته في سباقات الزوارق السريعة في المحافل العالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري حريز المر بن حريز، أن مشاركة الفيكتوري في البطولة تؤكد المكانة الكبيرة التي أصبح يحتلها على الساحة العالمية.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الفيكتوري سيبقى منجماً للنجوم الإماراتيين من خلال الكوادر المتألقة التي ينجبها، التي وصلت إلى أعلى درجات التفوق».