اتحاد الكرة يستعرض التحديثات الجديدة لـ«النظام الإلكتروني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت إدارة تقنية المعلومات باتحاد الكرة، أول من أمس، في مقر الاتحاد بدبي، ورشة عمل تنشيطية عن النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم (FA-Net)، والمستخدم من قبل اتحاد الكرة والأندية في كل ما يخص عناصر اللعبة، للوقوف على التحديثات الجديدة للنظام، وشرح الخدمة الإلكترونية الجديدة لإصدار البطاقات التعريفية، وشارك في الورشة 35 إدارياً من أندية الدولة.

وأكد مدير إدارة تقنية المعلومات في اتحاد الكرة، أحمد بهادر، في تصريحات صحافية، أن الاتحاد يحرص على تسهيل التواصل بين الاتحاد والأندية.

وتقدم التقنية الدعم الفني لما يقارب 1700 مستخدم من موظفي الاتحاد والأندية وحكام المباريات والمراقبين والمنسقين.