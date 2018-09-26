منتخب اليد ينهي البطولة الآسيوية بفوز معنوي على عمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عاد منتخب اليد إلى أرض الوطن أمس، بعد أن أنهى مشواره في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي اليد والمقامة في العاصمة الأردنية عمان وتختتم اليوم، بالفوز على منتخب سلطنة عمان 28-26، وهو الفوز الثاني له بعد فوزه الأول على سورية 30-28، خلال مشواره في البطولة التي تلقى خلالها خمس هزائم.

وقبل أن يسدل الستار على منافسات البطولة اليوم حجزت أربع فرق مقاعدها في بطولة العالم 2019 في مقدونيا، هي البحرين واليابان من المجموعة الأولى، والسعودية والصين تايبيه من المجموعة الثانية.

وتقام اليوم مباراتان في نهائي البطولة، حيث يلتقي في السابعة مساءً منتخبا البحرين والصين تايبيه لتحديد بطل ووصيف النسخة الثامنة للبطولة، وتسبقها في الخامسة مباراة السعودية مع اليابان لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وخاض المنتخب الوطني مباراته الأخيرة أمام نظيره المنتخب العماني بشعار تحقيق فوز معنوي يؤكد من خلاله أن لديه الكثير ليقدمه خلال البطولة، التي تتواجد فيها للمرة الأول هذه الكوكبة من لاعبينا الصغار، وكان له ما يراد، حيث فرض سيطرة شبه مطلقة من بداية المباراة حتى نهايتها.