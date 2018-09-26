ديفس بطل «دولية الشيخة لطيفة بنت منصور لخيول البوني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توِّج الفارس الأميركي، تيدي ديفس، البالغ من العمر 14 عاماً، بطلاً للجولة التاسعة لدولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، بمضمار ليكزنجتون بولاية كنتاكي الأميركية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الفرسان الناشئين الذين يعتبرون نجوم المستقبل، وتماشياً مع استراتيجية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، في نسخته العاشرة، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار «عالم واحد ست قارات أبوظبي العاصمة».

وأقيم السباق للفرسان الذين راوحت أعمارهم بين 10و 14 عاماً، وتأهل البطل، تيدي ديفس، للنهائيات التي ستقام بمضمار أبوظبي في نوفمبر المقبل. وهذا الفوز رقم 28 من إجمالي 58 مشاركة للفارس الناشئ، في سباقات السرعة وقفز الموانع.