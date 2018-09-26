المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مدرج

ناشد عدد من أنصار الشارقة، جمهور الفريق إلى التجاوب مع مبادرة «مدرج الأوفياء»، لمواصلة وقفتهم القوية خلف الفريق، وذلك خلال مباراته أمام الفجيرة الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري.

معتز

استقطبت قناة أبوظبي الرياضية، الحارس الدولي السابق والمدرب الحالي معتز عبدالله للوجود ضمن النقاد الرياضيين في القناة، إذ يتمتع معتز بسيرة رياضية حافلة تمتد لأكثر من 16 سنة، قبل أن يعتزل، ويتحوّل إلى مجال التدريب.

مبادرة

دشن مكتب شؤون جماهير العين مبادرة جديدة تحت اسم «مدرج للجميع»، تتبنّى الأفكار المقدمة من قبل الجماهير وتطبيقها خلال المباريات إما من خلال صاحب الفكرة نفسه، أو عن طريق أعضاء فريق العمل العيناوي.