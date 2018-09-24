موسم السلة ينطلق اليوم بنظام المباريات المجمعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد اتحاد كرة السلة نظام المباريات المجمعة في افتتاح موسمه الجديد لمرحلة الرجال، الذي يستهل، مساء اليوم، بأولى مسابقاته الرسمية، بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة الأولى من الدور التمهيدي من كأس نائب رئيس الدولة.

وتستضيف صالة الوحدة، في الخامسة والنصف، لقاء بني ياس والجزيرة، على أن يتبع في السابعة والنصف بلقاء صاحب الضيافة مع النصر، ويقام في التوقيت نفسه وعلى صالة الشارقة، لقا الظفرة والعين، الذي يتبع باستضافة الملك لجاره البطائح.

وقضى نظام البطولة بأن تلعب في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تحديد هوية الفرق الأربعة الأولى عن كل مجموعة، المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، الذي ينطلق 14 أكتوبر المقبل، ويقام بنظام خروج المغلوب، وذلك بعد أن وزعت القرعة الفرق الـ10 المشاركة على مجموعتين.