الحتاوي مراقباً لمباراة الكويت والإسماعيلي في كأس العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عين الاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور محمد الحتاوي مراقباً لمباراة الكويت الكويتي والإسماعيلي المصري، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2018، التي ستُقام الخميس المقبل في الكويت.

وقال المركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم: «يأتي الاختيار استمراراً لنجاحات كوادرنا الوطنية في مختلف المسابقات الكروية المحلية والإقليمية والقارية والعالمية».

وكان الحتاوي شارك أخيراً في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إذ أشرف على المباريات التي أقيمت في استاد باكان ساري بمدينة بوقور.