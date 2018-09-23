الرميثي: العلاقات الرياضية الإماراتية السعودية تعبّر عن التوافق في الرؤى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ88، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

واعتبر أن هذه المناسبة عزيزة على قلوب كل الإماراتيين، الذين يحتفلون بالذكرى بكل حب وإخاء، تعبيراً عن أواصر الأخوة والعلاقات المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، والمصير المشترك الذي يوحّد البلدين.

وثمّن المسيرة الحضارية الفريدة التي تخطوها المملكة، والتي تجسدت في التطور الهائل الذي طال جميع المجالات، وحققت من خلاله الريادة في صدارة الدول ذات الكلمة المسموعة والدور الفاعل والمؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى المستوى الرياضي، أكد الرميثي، أن العلاقات الرياضية بين الإمارات والسعودية مشهد متطور يعبر عن التوافق في الرؤى والأهداف المشتركة التي ترمي إلى الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالبلدين، والوصول إلى المراتب العالمية المتطورة، ورفع راية البلدين في التظاهرات والمحافل القارية والعالمية الكبرى، مشيراً إلى النقلة النوعية التي حققها البلدان في الاهتمام بالرياضة، ما كان له انعكاسات إيجابية تبشر بنجاحات مستقبلية تقطف ثمارها الرياضة الخليجية والعربية بصفة عامة.

ملاعب الدوري تحتفل باليوم الوطني السعودي

شاركت لجنة دوري المحترفين المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الـ88، الذي يصادف يوم 23 سبتمبر الجاري، وذلك بتخصيص مباريات الجولة الثالثة خلال يومي 20 و21 سبتمبر، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الإماراتيين، من واقع العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين.

ونزل اللاعبون والحكام إلى أرض الملعب مرتدين أوشحة تحمل علمي الإمارات والسعودية، كما تم عرض رسالة تهنئة على الشاشات الإلكترونية حول الملاعب المستضيفة، إضافة إلى الشاشات الكبرى. وشاركت جماهير الأندية المختلفة في الاحتفالات عبر رفع أعلام المملكة في المدرجات.

من جانبه، أكد رئيس لجنة دوري المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، حرص اللجنة على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، معبراً عن سعادته بالاحتفالات التي شهدتها الجولة الثالثة، تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، وقال: «يسعدنا أن نشارك الأشقاء في المملكة احتفالاتهم باليوم الوطني الـ88، وقد حرصت لجنة دوري المحترفين وأنديتها على الاحتفاء بهذه المناسبة من داخل ملاعب دورينا، إيماناً منا بالدور الذي تلعبه كرة القدم في بناء جسور التواصل بين الشعوب».

وأضاف: «تفاعلت الجماهير بحماسة مع الاحتفالات ما يؤكد عمق العلاقة الأزلية التي تربط الشعبين في البلدين الشقيقين».

الاتحاد الكويتي يطّلع على تجربة الدوري

استقبل رئيس لجنة دوري المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، أول من أمس، وفد اتحاد الكرة الكويتي، ممثلاً في الدكتور محمد خليل العلي، الأمين العام للاتحاد، وخالد الشمري، عضو الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، بمقر اللجنة بأبوظبي. حضر الاجتماع المدير التنفيذي للجنة وليد الحوسني، وممثلو الإدارات المختلفة بلجنة دوري المحترفين والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

اطلع الوفد على تقرير مفصل عن آلية عمل لجنة دوري المحترفين في إدارة وتنظيم مسابقات المحترفين في المجالات الفنية، والتشغيلية، والتسويقية، والإعلامية، وجوانب البث التلفزيوني والأمن والسلامة.