كأس العالم للكرة المصغرة «السوكا» الأحد المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «السوكا» (آي إس إف) عن انطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة السداسية، الأولى من نوعها في العالم، في مدينة لشبونة، في 23 سبتمبر الجاري.

ويخطط المئات من عشاق كرة القدم من الدولة للتوجه إلى البرتغال لحضور هذه المباريات التي ينظمها الاتحاد بمنطقة الميدان التجاري «باركا دو كومورشيو» الأيقونية في مركز مدينة لشبونة.

وتشارك أفضل المنتخبات من 32 دولة حول العالم في بطولة كأس العالم لكرة القدم «السوكا»، التي ستقام على مدار أسبوع كامل. وتكتسب بطولة كرة القدم السداسية زخماً كبيراً مع وصول عدد لاعبي هذا النوع من كرة القدم إلى 2.1 مليار لاعب حول العالم.

ويختلف هذا النوع من كرة القدم عن كرة القدم العادية في كون كل فريق يضم ستة لاعبين (حارس المرمى وخمسة لاعبين احتياط)، ويُستخدم معلب صغير الشكل وكرة أصغر حجماً مع مدة زمنية أقل للعب.