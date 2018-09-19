ختام دورة إعداد الحكام العرب للمبارزة بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختُتمت أول من أمس بمركز إعداد القادة بدبي فعاليات الدورة الأولى لإعداد وصقل الحكام العرب، التي نظمها الاتحاد العربي للمبارزة، بالتعاون مع الاتحاد الاماراتي للمبارزة ومركز إعداد القادة، واستمرت أربعة أيام بمشاركة 30 حكماً من ست دول عربية، هي الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان وسورية.

وحضر حفل الختام الأمين العام لاتحاد الامارات للمبارزة الأمين المالي للاتحاد العربي للمبارزة، الدكتورة هدى المطروشي، والمحاضران الدوليان بالدورة، الدكتور محمد المتوكل على الله رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، والدكتور إياد مغايرة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للمبارزة، وإبراهيم خالد مستشار الاتحاد العربي للمبارزة.