فاطمة العامري تشارك في «سيمنار» تطوير الكرة الآسيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك عضو لجنة كرة قدم السيدات بالإمارات، فاطمة العامري، في «السيمنار» الثاني لتطوير كرة القدم النسائية 2018، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال الفترة من 18 إلى 20 الجاري.

ويناقش «السيمنار»، الذي سيشهد مشاركة واسعة من المهتمين بكرة القدم النسائية على صعيد القارة، مراحل تطور كرة القدم النسائية في آسيا، وتسليط الضوء على التحديات الرئيسة لهذه اللعبة، وإمكانية تمهيد الطريق للارتقاء باللعبة وتطويرها.

من جانب آخر، يشارك حالياً المنتخب الوطني للناشئات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا، ويلعب المنتخب الوطني، ضمن المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات الإمارات، بنغلاديش (المستضيف)، فيتنام، البحرين، ولبنان، وضمت قائمة أبيض الناشئات 23 لاعبة، تحت إشراف المدربة الوطنية، حورية الطاهري.