الإنجليزي فيتزباتريك يقترب من «التوب 10» في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفظ الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك بلقب بطولة «أوميغا الأوروبي ماسترز» في سويسرا، ليقطع خطوة مهمة من قائمة «التوب 10» في الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، وأمّن مكانه ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم للحصول على واحدة من بطاقات التأهل للعب في بطولة جولة موانئ دبي، البطولة الختامية للموسم التي تقام على ملاعب عقارات جميرا، في شهر نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحافظ فيتزباتريك، الذي سبق له الفوز بجولة موانئ دبي العالمية، على هدوئه وتفوق على الدنماركي، لوكاس بييرجارد، في الجولة الفاصلة للبطولة السويسرية، ليصبح أول لاعب ينجح في الدفاع عن لقبه بنادي كرانز سور سييرا للغولف، منذ سيف باليستيروس عام 1978.

وبهذا الفوز قفز فيتزباتريك في «السباق إلى دبي» 10 مراكز، متقدماً من المركز 23 إلى المركز 13.