مذكرة تفاهم بين ناديَي دبي والفجيرة للرياضات البحرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، الاثنين الماضي، توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين النادي ونظيره نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، وإنجاح كل الأنشطة والفعاليات والبرامج بما يخدم المصلحة العامة.

ووقّع على المذكرة نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، أحمد إبراهيم محمد، وعضو مجلس إدارة نادي دبي المدير التنفيذي، محمد حارب، بحضور مدير إدارة القسم الرياضي بنادي دبي، هزيم القمزي، ومدير الدعم المؤسسي، محمد الشامسي.

وقال حارب إن «توقيع المذكرة يأتي انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وجهود مجلس إدارة النادي برئاسة، أحمد سعيد بن مسحار المهيري، للتنسيق والتعاون مع كل الاتحادات والأندية والمؤسسات الحكومية والوطنية».

من جهته، وجّه أحمد إبراهيم الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، على الجهود القيمة والخطوات الطيبة من أجل تحقيق الأهداف وخدمة المصلحة العامة.