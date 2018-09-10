«الهيئة» توقف الدعم المالي عن الاتحادات الرياضية غير المتعاونة

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت الهيئة العامة للرياضة، خلال اجتماعها، أمس، في أبوظبي، برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بإيقاف الدعم المالي عن أي اتحاد رياضي لا يتعاون معها في موضوع تقديم التقارير الدورية للهيئة، وكذلك الأمور الخاصة بالخطط والاستراتيجيات المتعلقة بكل اتحاد، فيما أكد الأمين العام بالوكالة للهيئة، عبدالمحسن فهد الدوسري، أن هناك اتحادات رياضية لا تتعاون مع الهيئة في هذه الأمور، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة اعتمد أيضاً، خلال الاجتماع، اللائحة الخاصة بصندوق دعم الموهوبين، لافتاً إلى أن الهيئة ستعقد مؤتمراً صحافياً، خلال الشهر المقبل، لشرح وتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بصندوق دعم الموهوبين، مؤكداً أنه سيتم إرسال تعاميم لكل الاتحادات، تتضمن استمارات خاصة بالموهوبين الرياضيين.

وقال الأمين العام للهيئة بالوكالة، عبدالمحسن فهد الدوسري، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، بعد الاجتماع، إن «الاجتماع نقاش العديد من الموضوعات، من بينها اتخاذ قرار بإيقاف الدعم المالي عن أي اتحاد لا يتعاون مع الهيئة، حيث سيبدأ تطبيق القرار فوراً، خصوصاً أن الهيئة سبق أن أبلغت هذه الاتحادات بهذا الخصوص، كما ناقش الاجتماع أيضاً اللائحة الاسترشادية الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية، تمهيداً للاستعداد للدورة الانتخابية المقبلة، حتى تتمكن هذه الاتحادات من وضع أنظمتها الأساسية، وذلك عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2020، إذ تمت مناقشة اللائحة بشكل مفصّل، وتم تحويلها إلى اللجنة القانونية في الهيئة، لمزيد من الدراسة، وسيتم تحويلها إلى مجلس الإدارة مرة أخرى».

وأضاف: «الاجتماع ناقش اللائحة المالية للاتحادات الرياضية، التي شهدت العديد من التحديثات، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، وتم أيضاً عرض لائحة الأندية الخاصة، وستتم دراستها من قبل مجلس إدارة الهيئة».

وأشاد مجلس إدارة الهيئة، خلال اجتماعه، بالنتائج التي حققها رياضيو الإمارات، خلال مشاركة الإمارات الأخيرة في دورة الألعاب الآسيوية الـ18 التي أقيمت في إندونيسيا، خلال الفترة من 18 أغسطس الماضي إلى الثالث من الشهر الجاري، إذ حصد أبطال الإمارات، خلال الدورة التي أقيمت في كل من جاكرتا، ومدينة بالميبانغ، 14 ميدالية، منها (ثلاث ذهبيات وست فضيات وخمس برونزيات).

وأوضح الدوسري: «تمت الإشادة كذلك بالاتحادات التي حققت إنجازات في هذه الدورة، مثل: اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، الذي حقق تسع ميداليات في أول مشاركة له في هذه الدورة، وكذلك اتحاد كرة القدم واتحاد الإمارات للدرّاجات المائية واتحاد الرماية والبحرية والجودو».

وبخصوص مسودة القانون الجديد للرياضة، أكد أمين عام الهيئة بالوكالة، أنه وصلتهم في الهيئة حتى الآن بعض الردود القليلة من بعض الاتحادات والأندية، مشيراً إلى أنه حدد 15 الجاري آخر موعد لتلقي رودود الأندية والاتحادات في هذا الخصوص، تمهيداً لوضع الخطوات الخاصة باعتماد مسودة القانون الجديد بشكل رسمي.

أبرز قرارات «الهيئة»

■إيقاف الدعم المالي عن أي اتحاد رياضي لا يتعاون معها في موضوع تقديم التقارير الدورية.

■اعتماد اللائحة الخاصة بصندوق دعم الموهوبين.

■مناقشة اللائحة الاسترشادية الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية، تمهيداً للدورة الانتخابية المقبلة.

■مناقشة اللائحة المالية للاتحادات الرياضية، التي شهدت العديد من التحديثات.

■الإشادة بالنتائج التي حققها رياضيو الإمارات، خلال المشاركة الأخيرة في دورة الألعاب الآسيوية.

■إشادة خاصة باتحادات: الجوجيتسو وكرة القدم والدرّاجات المائية والرماية والبحرية والجودو.