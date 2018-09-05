حضور 85 حكماً للبرلمان التحكيمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة أحمد يعقوب، إن لجنة الحكام عقدت أمس في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي البرلمان التحكيمي الأول للموسم الرياضي 2018 – 2019 بحضور أعضاء لجنة الحكام والمقيمين والمدربين، إضافة إلى 85 حكماً من قضاة ملاعب الفريق الأول، إلى جانب حضور البريطاني ستيف بينت المدير الفني للحكام.

وأوضح يعقوب في بيان صحافي، أن المدير الفني ناقش مع الحكام الحالات التي تم رصدها خلال الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، إضافة إلى مناقشة تطبيق تقنية حكم الفيديو التي تم تطبيقها بشكل رسمي في الجولة الأولى، ولاقى التطبيق قبول واستحسان الجميع.

وأضاف يعقوب أن الحكام تفاعلوا مع أول برلمان تحكيمي يعقد هذا الموسم من خلال الحضور المميز، إضافة إلى أعضاء اللجنة، حيث تم الوقوف على بعض الحالات التحكيمية.