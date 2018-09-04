محمد بن سلطان بن خليفة يكرِّم بطل الدرجات المائية اللنجاوي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كرّم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، بطل الإمارات الأولمبي علي اللنجاوي، الذي تمكن من إحراز ميداليتين، ذهبية وفضية، ضمن دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان أن التفوق الرياضي يأتي دائماً لكي يكون نتاجاً للدعم اللامحدود والرعاية المتواصلة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، كما نقل الشيخ محمد تهنئة ومباركة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إلى البطل اللنجاوي.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان المتسابق اللنجاوي، وجميع أعضاء منتخب الدراجات المائية، للإنجاز التاريخي الذي تحقق في إندونيسيا، خصوصاً أن الدورة قد اعتمدت في هذه النسخة، وللمرة الأولى، مشاركة الدراجات المائية ضمن الألعاب المختلفة، وقال «قدم اللنجاوي مستوى متميزاً، ووصل بجهوده إلى نتائج أكثر من إيجابية بأن يتمكن من حصد ميداليتين مرة واحدة في البطولة، وأن يكتب لرياضة الإمارات قبل أن يكتب لنفسه التاريخ الجديد لأبطال الإمارات في الدراجات المائية ضمن هذه دورة الألعاب الأولمبية».

من ناحيته، عبّر اللنجاوي عن سعادته الكبيرة بالتكريم والحفاوة التي وجدها من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، حيث أكد أن ما قام به هو أقل جميل لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإنجازات التي حققها في دورة الألعاب الآسيوية. وقال اللنجاوي «لا أنتظر الشكر أو التكريم، لأن ما أقوم به هو واجب مفروض عليّ نحو الدولة التي أعطتني كل شيء، ووفرت كل ما أحتاجه للمشاركة».

وأضاف «لا يوجد لدي مدرب خاص، وإنما مسابقات دبي وأبوظبي هي التي قامت بتدريبي وصقل موهبتي عبر المشاركة المستمرة والمتواصلة، كما أن حرص الأندية على استقطاب الأسماء العالمية للمشاركة معنا في البطولة قد جعلنا نعتاد على أجواء المستويات الفنية العالية والمهارات الكبيرة، ومشاركتي في البطولة التي تمتد حتى سبع سنوات جعلت الخبرة والمهارة لدي ترتفع بشكل إيجابي، ومع كل موسم».

حضر تفاصيل التكريم سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

اللنجاوي ينضم رسمياً إلى الفيكتوري تيم

أعلن فريق الفيكتوري تيم رسمياً انضمام البطل الإماراتي، علي اللنجاوي، حيث وقّع البطل عقداً مع الفيكتوري تيم، ويجسد انضمام اللنجاوي رؤية الفريق في استقطاب مواهب وطنية، لصقلها وتدريبها، لتكون مستعدة لمواجهة تحديات وبطولات عالمية.

ويضم الفيكتوري تيم حالياً أبطالاً إماراتيين عالميين، رفعوا راية الدولة في العديد من المحافل الدولية، من مثل البطلان سالم العديدي، وعيسى آل علي، وبطل الفورمولا العالمي أحمد الهاملي. وبطل الفورمولا 4 منصور المنصوري، الذي يمثل الفريق حالياً في بطولة العالم للفورمولا 2. والبطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم، الذي انضم أخيراً إلى الفريق ليتنافس هذا العام في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إف 4 إس».

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز، إن «المؤسسة تعمل جاهدة من أجل تجديد دمائها بضخ عدد من المواهب، واستقطاب أبطال إماراتيين في عالم الرياضات البحرية، أصحاب إبداع، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا خير سفراء للوطن والمؤسسة في البطولات العالمية».

وجاء الإعلان عن انضمام البطل الإماراتي من خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة محمد المطيوعي، وغانم المري عضو مجلس الإدارة.

دبي - الإمارات اليوم