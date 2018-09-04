«الإمارات للشحن الجوي» تنقل دفعة من 500 خيل للمشاركة في ألعاب الفروسية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نقلت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، المجموعة الأولى من الخيول المشاركة في ألعاب الفروسية العالمية (ترايون 2018)، التي ينظمها الاتحاد العالمي للفروسية. وجرى نقل الخيول من مدينة لييج البلجيكية باتجاه غرينفيل، سبارتنبرغ في الولايات المتحدة الأميركية باستخدام إحدى طائرات الشحن من طراز بوينغ 777 ضمن أسطول الناقلة.

وتم نقل دفعة الخيول على الرحلة الأولى ضمن 19 رحلة شحن ستشغلها «الإمارات للشحن الجوي» خصيصاً لهذا الحدث، الذي يعتبر ضمن أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم. وفي حين من المقرر أن يتم نقل أكثر من 500 خيل للمشاركة في الألعاب، فإن هذه المهمة ستشكل أكبر عملية نقل خيل جواً في التاريخ. وقد تعاونت الإمارات للشحن الجوي في هذا الشأن مع شركة «بيدن بلودستوك» العالمية المتخصصة في مجال نقل الخيول.

وتنقل «الإمارات للشحن الجوي» باستمرار خيولاً للمشاركة في سباقات وأحداث فروسية رائدة حول العالم. وتوفر الناقلة بيئة هادئة ومريحة للخيول تتوافق مع الشروط المحددة ضمن أنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الخاصة بنقل الحيوانات الحيّة.